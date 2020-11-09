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21 yaşındaki Gamze, evinin kapısında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta, astım hastası olduğu öğrenilen Gamze Orçan (21), evinin kapısında ölü bulundu. Cansız bedeninin yanında astım ilacı bulunan Orçan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Güncellenme: 12:55, 09/11/2020
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21 yaşındaki Gamze, evinin kapısında ölü bulundu

Bir süre önce eşinden boşanarak ailesinin Karacaoğlan Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başlayan Gamze Orçan, bu sabah 2 katlı evin kapısında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar  üzerine gelen sağlık ekipleri, Orçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

8 YILDIR ASTIM HASTASI

Olay yerinde yapılan incelemede Orçan’ın vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı. Cansız bedeninin yanında astım ilacı bulunan Gamze Orçan’ın 8 yıldır astım hastası olduğu öğrenildi. Vücudu evin içinde olan Orçun’un, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. (DHA)

Darp Kahramanmaraş Ölüm Sağlık
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