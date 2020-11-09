21 yaşındaki Gamze, evinin kapısında ölü bulundu

Bir süre önce eşinden boşanarak ailesinin Karacaoğlan Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başlayan Gamze Orçan, bu sabah 2 katlı evin kapısında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Orçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

8 YILDIR ASTIM HASTASI

Olay yerinde yapılan incelemede Orçan’ın vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı. Cansız bedeninin yanında astım ilacı bulunan Gamze Orçan’ın 8 yıldır astım hastası olduğu öğrenildi. Vücudu evin içinde olan Orçun’un, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. (DHA)