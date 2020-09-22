22 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 22 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto’nun 23. çekilişi bu akşam saat 21.30’da şans merkezinden canlı yayın ile düzenlendi. Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 22 milyon TL olarak açıkandı. 60 numaradan 6 doğru sayının bilinmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor. İşte Süper Loto’da gecenin sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 22 Eylül 2020 tarihli çekilişinde 6 şanslı rakam, 3-8-33-37-38-44 oldu.

BÜYÜK ÖDÜL YÜKSELİYOR!

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı her geçen gün artıyor. Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 22 milyon 221 bin 576 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO’NUN OYNANMASI HAKKINDA

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.