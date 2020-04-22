22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans oyunları arasında en sık oynananlardan biri de Şans Topu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu’nun bu hafta 984. çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak Şans Topu oyununda 5+1 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanacak. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 3 kişi büyük ödülün sahibi olmuş ve kişi başı 224 bin TL kazanmıştı. Bu akşamki Şans Topu çekilişinde büyük ödülün ne kadar olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte 22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 984. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Milli Piyango İdaresi’nin noter huzurunda düzenlediği çekilişin sonuçları ise ilerleyen dakikalarda belli olacak ve sayfamızda paylaşacağız.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.