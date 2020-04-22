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22 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da 4. devir sonrası büyük ödül…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununda sonuçlar açıklanıyor. Haftada iki gün yapılan Sayısal Loto'da geçtiğimiz haftalardan 4 devir bulunuyor. 6 şanslı rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Geçtiğimiz haftalardan devreden 3 milyon 535 bin TL'lik büyük ödülün bu akşam 5 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. İşte 22 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki...

21:14 -
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22 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da 4. devir sonrası büyük ödül…

En fazla kazandıran şans oyunlarından olan Sayısal Loto’nun bu akşamki çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen çekilişte bu akşam 4. devir sorası büyük ödülün ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Sayısal Loto çekilişinden bu akşama, 3 milyon 535 bin TL’lik ikramiye devretti. Bu rakamın bu akşamki çekilişte artarak yaklaşık 5 milyon lira seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte 22 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları öğrenme sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1316. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlar ilerleyen dakikalarda belli olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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