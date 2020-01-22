22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Şans oyunları arasında en fazla tercih edilenler arasında yer alan Şans Topu’nun bu akşam 971 sayılı çekilişi yapılacak. Bir önceki hafta 5+1 şanslı rakamlarını bilen çıkmaması nedeniyle 1. devir gerçekleşti ve büyük ikramiyede artış yaşandı. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşuyor. İşte Şans Topu 22 Ocak çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.