22 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da ikramiye katlanıyor!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto oyununda bu akşam 1299. hafta çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak çekilişin ardından şanslı 6 rakam belirlenecek ve büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çarşamba günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 254 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarının 2 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 22 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve büyük ikramiye tutarı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 22 Şubat 2020 tarihli çekilişi henüz açıklanmadı. Sayısal Loto’nun 1299. sayılı çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SAYISAL LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE KATLANIYOR

Sayısal Loto’nun Çarşamba günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 254 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. İlk devri gerçekleşen Sayısal Loto’da bu akşam büyük ikramiye tutarının 2 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Sayısal Loto’da bu akşam da şanslı rakamları bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye daha da yükselecek ve bir sonraki çekilişte sahibini arayacak.