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23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da dün akşam 62 numaralı çekiliş yapıldı. Büyük ikramiyesi 80 milyonu aşan Çılgın Sayısal Loto’da belirlenen şanslı numaralar; “12 - 27 - 42 - 52 - 72 - 89 - Joker 33” oldu.

Güncellenme: 09:23, 24/12/2020
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23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto'da aylardır devam eden devir bu çekilişte de devam etti. 5+1 doğru tahminde bulunan bir kişi ise 622 bin 87 liranın sahibi oldu. 5 bilen altı kişi de 63 bin 803 lira kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Aralık Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘12 – 27 – 42 – 52 – 72 – 89 – Joker 33′ oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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