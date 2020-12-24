23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto'da aylardır devam eden devir bu çekilişte de devam etti. 5+1 doğru tahminde bulunan bir kişi ise 622 bin 87 liranın sahibi oldu. 5 bilen altı kişi de 63 bin 803 lira kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Aralık Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘12 – 27 – 42 – 52 – 72 – 89 – Joker 33′ oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.