23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri neler? İşte 23 Nisan 100. Yıl Marşı…

TBMM’nin açılışı ve Ulusal Egemenliğin 100. yılı tüm yurtta heyecanla kutlanmaya başladı. Atatürk’ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milli Eğitim Bakanlığı’da özel bir marş hazırladı. Büyük ilgi gören 23 Nisan 100. Yıl Marşının sözlerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 23 Nisan 100. Yıl Marşı ve sözleri…

100. YIL MARŞI’NIN SÖZLERİ KİME AİT?



Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe'nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin birlikte yazdığı, 23 Nisan 100. Yıl Marşı'nın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri marşı evlerinde seslendirdiler.

Ulusal egemenlik coşkusunun tek nefes olduğu 100. yıl marşına özel bir klip de hazırlandı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için görüntüler cep telefonu ile çekildi. Klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaptı. “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir…” spotunu Haluk Bilginer'in seslendirmesiyle başlayan klipte farklı farklı evlerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar, bebekler yer aldı.

23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ

“Gözlerimde ışık gibi,

Bağımsızlık hediyesi,

Uyandırır bir bayrama,

Bu dünyada bir tek bizi,

Gurur bizim, inanç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,

Kanatlanan kuşlar gibi,

Sonsuz mavi gökler gibi,

Selam gönder tüm dünyaya,

Dalgalanan bayrağım gibi,

Gurur bizim, sevinç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”