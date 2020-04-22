23 Nisan kutlamaları dijital ortama taşındı

Lüleburgaz Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıdı. Belediye 23 Nisan’a özel olarak hazırladığı etkinlikleri belediyenin sosyal medya hesapları aracılığıyla çocuklarla buluşturuyor.

#UmudumYeşersin ETİKETİYLE UMUDUNU YAZ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞ

Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu çağrıda #UmudumYeşersin etiketi oluşturan Lüleburgaz Belediyesi, bu etiketle birlikte çocukların gelecekten beklentilerini, umutlarını, düşüncelerini yazmalarını ve sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını istedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu notlar küçük kağıtlara basılarak uçan balonlara bağlanacak. Ardından yine notların bulunduğu kağıtlara çeşitli ağaçların tohumları da koyularak uçan balonlarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gökyüzüne salınacak. Tohumlar daha sonra düştükleri yerlerde toprağa karışarak yeşerecek.

DERS SAATLERİ DİKKATE ALINDI

Çocukların için planlanan 23 Nisan dijital kutlama programında, Milli Eğitin Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim gören çocukların ders saatleri de dikkate alındı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik programında kukla gösterisinden çeşitli çocuk gelişim atölyelerine; çocuk operasından resim yarışmasına kadar birçok program çocuklar için özel olarak hazırlandı.

ETKİNLİKLER CANLI YAYINLANIYOR

21 Nisan Salı günü başlayan etkinlikler sosyal medyadan canlı olarak yayınlanmaya başladı. Canlı yayınlar 22 ve 23 Nisan tarihlerinde de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam edecek.

MOBİL BANDO EKİBİ KENTİ DOLAŞIYOR

23 Nisan için özel olarak tasarlanan açık kasa araçla birlikte toplam beş kişiden oluşan “Şenlik Bandosu” evlerinde olan çocuklar için geziyor ve kentin her sokağında halkı eğlendirmeye devam ediyor.