23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Uzun sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamooğlu, 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar olan sürede, sadece 5 günlük mesaiye mal olabilecek şekilde, 11 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini söyledi. Peki 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

11 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Senem Toluay Ilgaz'ın “Neden hafta sonu sokağa çıkma yasağını yetersiz buluyorsunuz?” sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

* Sokağa çıkma yasağıyla, gerektiği yerlerde karantina ortamları yaratabiliyorsunuz. Hatta, sokağa çıkma yasağı esnasında müthiş bir seferberlikle test imkanınızı daha üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz; çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde, bugün, yarın olmalı diyerek altını çizmek istiyorum. Biz, önerimize devam ediyoruz.

* ‘Zaman geçmeden yapılmalı’ diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftasının -sağda solda konuşuluyor, bize ulaşan resmi bir veri yok ama- biz bunun hızlıca 1 Mayıs’a ulaşabileceğini ve bunun sadece 5 günlük bir mesaiye mal olabileceğini, yaklaşık 11 günü burada elde edebileceğimizi düşünüyoruz.

* Tabi neden kaygı duyuluyor; bununla ilgili bir açıklama da yok doğru düzgün merkezi yönetimden. Bu ısrarımızda hem benim hem de 11 büyükşehir belediye başkanımızın ısrarı devam ediyor.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Merak edilen 23 Nisan sorusuna Bakan Koca şu şekilde yanıtladı; Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar Bilim Kurulu’nda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir. Bilim Kurulu bir karar merci değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir, dedi.