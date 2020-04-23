23 Nisan’ın bilinmeyenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan 1920'de, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini anlatan Sinan Meydan, bugün 100. yılını kutladığımız o tarihi günde neler yaşandığını, meclisin dualarla nasıl açıldığını Corona Gündem'de Hande Zeyrek'e anlattı.

O gün bütün Ankara'nın çocuk, genç, yaşlı vatandaşların heyecanla TBMM etrafına toplandığını anlatan Sinan Meydan, anne ve babalara seslenerek “Çocuklarınıza bu günün önemini milli egemenliği ve demokrasiyi anlatın. Unutmayın, TBMM'ye sahip çıkmadan Cumhuriyete sahip çıkamazsınız” diye uyardı.

Atatürk'ün tarihte meclissiz bir çözümü hiç olmadığını da anlatan Sinan Meydan, “Atatürk'ün sırrı ortak akıldı. Milli mücadelede başarılı olunmasını da meclisteki ortak akıl sağlamıştır” dedi.

İKİ KIZI ŞİİRLERLE KUTLAMA YAPTI

Meydan'ın 9 ve 6 yaşındaki kızları İdil Maya ve İlay Melek de 23 Nisan için hazırladıkları şiirleri ve Atatürk şarkılarını Corona Gündemi programında söyledi. Meydan'ın büyük kızı İdil Maya 23 Nisan'da hangi liderin koltuğuna oturmak istersin?' sorusuna “ATATÜRK” yanıtını verdi.

“Ben iki kız çocuğu babası olarak 23 Nisan'ın coşkusunu ailece yaşıyorum. Okul gibi evi süslüyoruz. Atatürk'ten söz ediyoruz. 23 Nisan'ın önemini anlatıyoruz. Anne babalara önerim çocuklarınıza milli egemenlik nedir? Bunu anlatın. Demokrasi nedir? Bu kavramları garanti altına alabilirsek Türkiye’mizin geleceğini de garanti altına almış oluruz” diyen Meydan “TBMM'ye sahip çıkmadan Cumhuriyete sahip çıkmazsınız” yorumunu da yaptı.