23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da dev ikramiye!

Milli Piyango İdaresi (MPİ), Süper Loto’da 640’ıncı hafta çekilişini bugün yapacak. 3. kez devri gerçekleşen Süper Loto’da bu akşam kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Yaklaşık 8 milyon liraya ulaşan büyük ikamiyeyi kazanan rakamlar saat 21.15’te açıklanacak. İşte 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 640 sayılı çekilişi bu akşam 21.15’te açıklanacak.

GEÇEN HAFTA YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.