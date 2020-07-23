23 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto’da haftanın şanslı rakamları!

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto şans oyununda haftanın sonuçları dakikalar sonra belli olacak. Süper Loto’da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 doğru rakamı bilen çıkmamış ve Süper Loto’da ikinci devir gerçekleşmişti. Bu akşamki çekilişle birlikte Süper Loto’nun devirler dahil büyük ödül miktarının 5 milyon TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Süper Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak. İşte 23 Temmuz Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 666. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda netleşecek ve haberimizde olacak.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU!….

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından hali hazırda Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülen işlerin 01.08.2020 tarihi itibariyle devralınması beklenmektedir. Bu kapsamda, İdaremizce 01.08.2020 tarihine kadar oynatılacak oyunlara ilişkin ikramiye ödemeleri aşağıda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.

1) 29.07.2020 tarihindeki son Milli Piyango çekilişine kadar satışı yapılan Milli Piyango oyunu biletlerine ilişkin ikramiyeler; zaman aşımı süresi olan 29.07.2021 tarihine kadar Genel Müdürlük, taşra Şube Müdürlükleri, Ziraat Bankası Şubeleri ve sözleşmesi feshedilmemiş bayiler tarafından ödenecektir.

1.a) Talihlilerin ikramiyeli biletlerini zaman aşımı süresi sonuna kadar posta yoluyla Genel Müdürlüğe göndermeleri ya da bizzat ibraz etmeleri halinde Genel Müdürlükçe ikramiyeler ödenebilecektir.

1.b) 31.08.2020 tarihi itibariyle tasfiye işlemleri tamamlanacak olan Şubelere bağlı olarak çalışan bayilere yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin olarak; İzmir/Konak Şubesine bağlı bayilerin Karşıyaka Şube Müdürlüğüne, Sakarya Şubesine bağlı olanların Kadıköy/İstanbul Şube Müdürlüğüne ve Balıkesir Şubesine bağlı olarak çalışan bayilerin de Bursa Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

1.c) 29.07.2021 tarihine kadar kapatılabilecek Şubelere bağlı olarak çalışan Milli Piyango ve Hemen Kazan bayilerine ilişkin işlemler ise; en yakın Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir.

1.d) 01.08.2020 tarihi itibariyle sözleşmesi feshedilmemiş bayilerimiz tarafından 29 Temmuz 2020 tarihli çekilişe ait ikramiyeli biletler 29.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar ödenerek, ikramiye bordroları ilgili Şube Müdürlüğüne ve/veya aracılık yapan Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2) İdaremizce Hemen Kazan oyunu biletlerinin 31.07.2020 tarihi itibariyle satışının durdurulması kararlaştırılmış olup, bu tarih öncesinde satışı yapılmış ve ikramiye isabet etmiş 2019/A ve 2019/B serili Hemen Kazan biletlerinin ikramiyeleri, bilet üzerinde yazan son ödeme tarihi mesai bitimine kadar İdaremiz ile sözleşmesi feshedilmemiş bayiler, Şubeler, Ziraat Bankası Şubeleri ve Genel Müdürlükçe yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde ödenecektir. 2019/A serili Hemen Kazan biletlerinin ikramiye son ödeme tarihi 31.08.2020, 2019/B serili biletlerin son ödeme tarihi ise

31.12.2020 mesai bitimine kadardır.

3) İnternet üzerinden Sanal Bayilerin teknik alt yapıları aracılığı ile oynatılan oyunlardan 29.07.2020 tarihinde kapanışı yapılacak Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto, 30.07.2020 tarihinde sonlandırılacak Para Loto ve 31.07.2020 tarihinde sonlandırılacak olan Süper On Numara, Süper Piyango ve Banko Piyango oyunlarına ilişkin ikramiye ödemelerine ilgili Sanal bayiler ve İdaremiz Galatasaray Şube Müdürlüğünce devam edilecektir.

4) Çevrimiçi Sayısal Oyun sistemi üzerinden terminaller aracılığıyla devir tarihinden önce oynanmış Klasik Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarına ait ikramiye ödemeleri ise; devir işlemini müteakip, zamanaşımı süreleri sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin

yüklenici firması aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur….

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.