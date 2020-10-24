24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

90 rakam arasından 6 rakamın belirlendiği Çılgın Sayısal Loto’da yenilenen formata göre, en az iki rakamın doğru tahmin edilmesiyle de ödül kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

24 Ekim Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘1-13-15-27-59-75 joker 28’ oldu.

Çılgın Sayısal Loto‘nun büyük ikramiye tutarı ise 73 milyon TL olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.