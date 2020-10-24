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24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Ekim tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiye tutarı 73 milyon TL olarak açıklanırken şanslı numaralar '1-13-15-27-59-75 joker 28' olarak belirlendi.

Güncellenme: 21:55, 24/10/2020
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24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

90 rakam arasından 6 rakamın belirlendiği Çılgın Sayısal Loto’da yenilenen formata göre, en az iki rakamın doğru tahmin edilmesiyle de ödül kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

24 Ekim Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘1-13-15-27-59-75 joker 28’ oldu.

Çılgın Sayısal Loto‘nun büyük ikramiye tutarı ise 73 milyon TL olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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