Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

24 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli 24 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

09:26 -
Haberler Gündem
24 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen kişileri belirledi.

16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14’ü görevde, dördü ihraç, ikisi askeri okul öğrencisi, ikisi Sağlık Bakanlığı’na geçiş yapmış, biri emekli, biri açığa alınmış olmak üzere toplam 24 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. (İHA)

Afyonkarahisar Ankara aydın Balıkesir Bolu Bursa Eskişehir FETÖ Giresun Hatay Kahramanmaraş Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanlığı Tekirdağ
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more