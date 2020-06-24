24 Haziran Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi’nin 993. hafta Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu’nun 4. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta büyük ödül 4 bilete isabet etti. Süper Şans Topun’nda ise 5+1 doğru rakamları bilen çıkmadı ve 2. devir gerçekleşti. İşte 24 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’un 993. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu’nda büyük ikramiye 4 bilete isabet etti ve kişi başı 163 bin TL’lik ödül dağıtıldı. Şans Topu’nda bu haftanın sonuçları şu şekilde; 1-17-20-25-34+8

SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI

İnternet üzerinden oynanabilen Süper Şans Topu’nun 4. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Normal Şans Topu ile aynı rakamların geçerli olduğu Süper Şans Topu’nda 5+1 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 2. devir gerçekleşti. Büyük ikramiye olan 163 bin TL bir sonraki çekilişe devretti.