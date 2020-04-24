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24 Nisan Ankara ifar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati! 2020 Diyanet Ankara imsakiyesi

Ankara için ilk iftar vakti bekleniyor. Mübarak Ramazan Ayı'nın ilk gün heyecanı tüm yurrta olduğu gibi Ankara'da da yaşanıyor. Gece ilk oruç için sahura kalkan vatandaşlar bu akşam ilk iftarını yapacak. Peki Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara'da ezan saat kaçta okunuyor? İşte 2020 Diyanet Ankara iftar vakti...

19:28 -
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24 Nisan Ankara ifar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati! 2020 Diyanet Ankara imsakiyesi

12 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk iftar bu akşam yapılacak. İslam dünyası için oldukça önemli olan ve İslam’ın şartlarından olan oruç ibadetinin ilk günü için tutulan oruçlar bu akşam ezanı vaktiyle birlikte açılacak. Ankara’daki Müslümanlar da iftar saatini beklemeye başladı. İşte Ankara iftar vakti ve 2020 İmsakiyesi…

ANKARA İFTAR VAKTİ KAÇTA?

Ankara için iftar vaktine dakikalar kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 İmsakiyesine göre Ankara’da ilk iftar saat 19.43’te yapılacak.

ANKARA İMSAKİYE 2020

ANKARA İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1805:5112:5216:3819:4321:10
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1605:4912:5216:3919:4421:11
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1405:4812:5116:3919:4521:12
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1205:4712:5116:3919:4621:14
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1005:4512:5116:3919:4721:15
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0905:4412:5116:4019:4821:17
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0705:4312:5116:4019:4921:18
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4212:5116:4019:5021:20
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4012:5116:4019:5121:21
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0205:3912:5016:4119:5221:22
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0005:3812:5016:4119:5321:24
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:5905:3712:5016:4119:5421:25
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5705:3612:5016:4119:5521:27
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5505:3512:5016:4219:5621:28
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5405:3312:5016:4219:5721:30
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5205:3212:5016:4219:5821:31
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5105:3112:5016:4219:5921:32
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:4905:3012:5016:4320:0021:34
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:4705:2912:5016:4320:0121:35
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2812:5016:4320:0221:37
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:2712:5016:4320:0321:38
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4305:2612:5016:4420:0421:40
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4205:2612:5016:4420:0421:41
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4005:2512:5016:4420:0521:42
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:3905:2412:5016:4420:0621:44
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:3805:2312:5016:4520:0721:45
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:3605:2212:5016:4520:0821:46
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:3505:2112:5016:4520:0921:48
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:3405:2112:5016:4520:1021:49
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3205:2012:5016:4620:1121:50

Oruca niyet nasıl yapılır?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılmas› fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise “imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.

Orucun zamanı hangi vakitler arasındadır?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir. Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığnda henüz imsak vakti girmeden yemek yiyip su içebilir mi?

“İmsak”, sabah namazının girişini ve orucun başlayış vaktini ifade eder. Oruç tutacak kişinin bu andan itibaren yeme içmeye son vermesi gerekir. Ancak, oruca niyet zamanı ile oruca başlama zamanının çakışması şart olmadığı için daha önceden de niyet edilebilir. Bu itibarla, yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi, geceleyin uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir.

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