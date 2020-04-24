24 Nisan Ankara ifar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati! 2020 Diyanet Ankara imsakiyesi

12 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk iftar bu akşam yapılacak. İslam dünyası için oldukça önemli olan ve İslam’ın şartlarından olan oruç ibadetinin ilk günü için tutulan oruçlar bu akşam ezanı vaktiyle birlikte açılacak. Ankara’daki Müslümanlar da iftar saatini beklemeye başladı. İşte Ankara iftar vakti ve 2020 İmsakiyesi…

ANKARA İFTAR VAKTİ KAÇTA?

Ankara için iftar vaktine dakikalar kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 İmsakiyesine göre Ankara’da ilk iftar saat 19.43’te yapılacak.

ANKARA İMSAKİYE 2020

ANKARA İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:49 12:52 16:39 19:44 21:11 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:54 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:35 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:38 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:44 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50

Oruca niyet nasıl yapılır?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılmas› fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise “imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.

Orucun zamanı hangi vakitler arasındadır?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir. Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığnda henüz imsak vakti girmeden yemek yiyip su içebilir mi?

“İmsak”, sabah namazının girişini ve orucun başlayış vaktini ifade eder. Oruç tutacak kişinin bu andan itibaren yeme içmeye son vermesi gerekir. Ancak, oruca niyet zamanı ile oruca başlama zamanının çakışması şart olmadığı için daha önceden de niyet edilebilir. Bu itibarla, yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi, geceleyin uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir.