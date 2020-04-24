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24 Nisan İstanbul iftar vakti! İstanbul için iftar vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul imsakiyesi 2020

İstanbul için ilk iftar bu akşam yapılacak. İstanbul'da yaşayan Müslümanlar Ramazan Ayı'nın ilk gününde oruçlarını açacaklar. Niyet ederek ezan vaktini bekleyen milyonlarca Müslüman haberimizden İstanbul iftar vaktini görebilirler. Sayfamızda ayrıca oruç hakkında merak edilen sorulara da ulaşmak mümkün. İşte 24 Nisan İstanbul iftar vakti ve 2020 Diyanet İstanbul imsakiyesi...

19:14 -
Haberler Gündem
24 Nisan İstanbul iftar vakti! İstanbul için iftar vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul imsakiyesi 2020

İftar vaktine artık çok az bir süre kaldı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar dün gece ilk sahura kalkarak niyet etti. Bu akşam ise mega kentte ilk iftar heyecanı yaşanacak. Peki İstanbul’da iftar vakti saat kaçta? İstanbul’da akşam ezanı kaçta okunacak? İşte 2020 Diyanet İstanbul imsakiyesi…

İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul için iftar vaktine dakikalar kaldı.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 İstanbul imsakiyesine göre, bu akşam (24 Nisan 2020) İstanbul’da ilk iftar saat 20.00’da yapılacak.

İSTANBUL İMSAKİYE 2020

İSTANBUL İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

RAMAZAN ORUCU KİMLERE FARZDIR?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutmas› farzdır.
2. Hangi hâllerde Ramazan Ayında oruç tutulmayabilir?

İslam dini, kişileri, güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdaki mazeretlere sahip kimselerin Ramazanda oruç tutmakla yükümlü olmayıp daha sonra kaza etmelerine veya yerine fidye vermelerine ruhsat tanınmıştır:

a) Yolculuk: Yolculuk, Ramazan ay›nda oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” buyurulmaktadır.

Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüzleyin yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse, daha sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur. Bu uygulama, sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.

b) Hastalık: Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen âyet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması hâlinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

c) Hamilelik ve çocuk emzirme: Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmiştir.

d) Zor ve meşakatli işlerde çalışmak: Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli
olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler.

Bir zorunluluk olarak, ağ›r işlerde çalışmak zorunda olan kişiler oruçlu olarak çalıştıkları takdirde sağlıkları risk altında kalacaksa, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler.

e) Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup da oruca
güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. iyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

Orucun zamanı hangi vakitler arasındadır?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığnda henüz imsak vakti girmeden yemek yiyip su içebilir mi?

“İmsak”, sabah namazının girişini ve orucun başlayış vaktini ifade eder. Oruç tutacak kişinin bu andan itibaren yeme içmeye son vermesi gerekir. Ancak, oruca niyet zamanı  ile oruca başlama zamanının çakışması şart olmadığı için daha önceden de niyet edilebilir. Bu itibarla, yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi, geceleyin uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir.

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Son güncelleme: 19:44 24.04.2020
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