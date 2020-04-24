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24 Nisan İzmir iftar vakti! İzmir iftar saati kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsakiyesi

Ramazan Ayı'nın ilk günü tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de heyecanla yaşanıyor. Oruç ibadetinde gece sahura kalkan İzmir'liler bu akşam ilk orucunu açacak. Akşam ezanıyla birlikte ilk gün orucu tamamlanacak. Peki İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İşte Diyanet 2020 İzmir İmsakiyesi...

19:39 -
Haberler Gündem
24 Nisan İzmir iftar vakti! İzmir iftar saati kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsakiyesi

İslam dünyası için oldukça önemli olan ve ülkemizde de büyük heycanla karşılanan Ramazan Ayı’nın ilk günü akşam namazıyla birlikte tamamlanacak. Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi İzmir’de de Müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. İzmir için iftar vaktinin kaçta olduğu Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiyede yer alıyor. Peki İzmir ifar vakti kaçta? İşte 24 Nisan İzmir iftar vakti ve imsakiyesi…

İZMİR İFTAR VAKTİ KAÇTA?

İzmir’de ilk iftar için az bir süre kaldı. Diyanet’in yayımlamış olduğu 2020 İzmir İmsakiyesine göre, ilk iftar İzmir’de bu akşam saat 20.03’te yapılacak.

 

İZMİR İMSAKİYE 2020

İZMİR İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:4606:1613:1517:0020:0321:27
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:4406:1513:1417:0020:0421:29
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:4206:1413:1417:0020:0521:30
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:4106:1213:1417:0020:0621:31
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3906:1113:1417:0020:0721:33
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:3806:1013:1417:0120:0821:34
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:3606:0913:1417:0120:0921:35
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:3406:0713:1417:0120:1021:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:3306:0613:1317:0120:1121:38
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:3106:0513:1317:0120:1221:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:3006:0413:1317:0220:1321:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2806:0313:1317:0220:1421:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:2606:0213:1317:0220:1421:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:2506:0113:1317:0220:1521:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:2306:0013:1317:0220:1621:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:2205:5913:1317:0320:1721:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:2105:5813:1317:0320:1821:48
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1905:5713:1317:0320:1921:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:1805:5613:1317:0320:2021:51
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:1605:5513:1317:0420:2121:52
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:1505:5413:1317:0420:2221:54
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:1405:5313:1317:0420:2321:55
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:1205:5213:1317:0420:2421:56
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:1105:5113:1317:0420:2421:58
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:1005:5113:1317:0520:2521:59
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:1317:0520:2622:00
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:1317:0520:2722:01
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:1317:0520:2822:03
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4813:1317:0520:2922:04
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4713:1317:0620:3022:05

KAZAYA KALAN RAMAZAN ORUÇLARININ BELLİ BİR SÜREDE TUTULMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.

Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir.

Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. Şâfiîlere göre ise bir Ramazan'da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

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