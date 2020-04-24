24 Nisan İzmir iftar vakti! İzmir iftar saati kaçta? 2020 Diyanet İzmir imsakiyesi

İslam dünyası için oldukça önemli olan ve ülkemizde de büyük heycanla karşılanan Ramazan Ayı’nın ilk günü akşam namazıyla birlikte tamamlanacak. Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi İzmir’de de Müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. İzmir için iftar vaktinin kaçta olduğu Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiyede yer alıyor. Peki İzmir ifar vakti kaçta? İşte 24 Nisan İzmir iftar vakti ve imsakiyesi…

İZMİR İFTAR VAKTİ KAÇTA?

İzmir’de ilk iftar için az bir süre kaldı. Diyanet’in yayımlamış olduğu 2020 İzmir İmsakiyesine göre, ilk iftar İzmir’de bu akşam saat 20.03’te yapılacak.

İZMİR İMSAKİYE 2020

İZMİR İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:44 06:15 13:14 17:00 20:04 21:29 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:23 06:00 13:13 17:02 20:16 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:52 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23 21:55 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:56 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05

KAZAYA KALAN RAMAZAN ORUÇLARININ BELLİ BİR SÜREDE TUTULMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.

Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir.

Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. Şâfiîlere göre ise bir Ramazan'da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar.

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.