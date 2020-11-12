24 saatte iki itfaiyeci kalbine yenik düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 Haziran sabahı bir evde çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Uğur Çetin, 150 gündür özel bir bakım ünitesine bağlı olarak tedavi ediliyordu.

31 yaşındaki bir çocuk babasından acı haber bu sabah geldi. Durumu ağırlaşan Uğur Çetin yaşam mücadelesini kaybetti. Çetin’in ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

BİR ACI HABER DE BURSA’DAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan İtfaiye Amirliği’nde görevli Akgümüş dün gece geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Akgümüş, Yiğitler Mahallesi İbrahim Hakkı Hazretleri Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenönü Mezarlığı’nda toprağa verildi. (İHA-DHA)