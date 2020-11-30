241 komando dualarla Suriye’ye uğurlandı

Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile komandoların aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah’ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur” dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve Komando Marşı okundu. Duygusal anların yaşandığı törende aileleriyle vedalaşan komandolar, İl Müftüsü Mehmet Taşçının yaptığı dua sonrası Mehter Marşı eşliğinde Suriye’ye uğurlandı. (DHA)