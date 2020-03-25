25 Mart Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Şans Topu’nda ilk devir!

Milli Piyango İdaresi’nin 980. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor. Büyük ödülü kazanmak için bilet alanlar sonuçlara odaklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 5+1 rakamlarını bilen çıkmaması üzerine birinci devir gerçekleşmişti. Bu akşamki Şans Topu çekşilişine devreden 814 bin liralık ödülün 1 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 25 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 980. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Şans Topu sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak ve sayfamızda yer alacak.

İLK DEVİR

Şans Topu’nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 814 bin 306 lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişin ardından bu rakamın yaklaşık 1,5 milyon lira olması bekleniyor.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.