25 Mart Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye büyük ikramiye Başkent’e

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. 25 Mart Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye Başkent’e isabet etti. Haberimizden Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 8, 19, 31, 32, 39, 46