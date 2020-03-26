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25 Mart Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye büyük ikramiye Başkent’e

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdu. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Saysısal Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kuponunu Ankara'dan yatıran bir vatandaş kazandı. İşte sonuçlar ve kazandıran numaralar...

08:25 -
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25 Mart Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da ikramiye büyük ikramiye Başkent’e

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. 25 Mart Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye Başkent’e isabet etti. Haberimizden Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 8, 19, 31, 32, 39, 46

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