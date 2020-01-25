25 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşam 1291’nci çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te yapılacak çekilişin ardından şanslı 6 sayı belirlenecek. 1. devir ile 1 milyon 163 bin lira olan Sayısal Loto’da bu rakamın 2 milyon lira seviyelerine gelmesi bekleniyor. İşte 25 Ocak sayısal loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve detaylı bilgiler.

25 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.15’te yapılacak çekilişle belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE;

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.