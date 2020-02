25 Şubat namaz saatleri: Üç ayların başladığı bugün akşam namazı saat kaçta?

İslam dünyası için en önemli aylar olarak kabul edilen mübarek üç aylar bugün resmen başlıyor. Hicri takvime göre Recep ayı ile başlayacak üç aylarda ilk kandil ise Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Üç ayların başlangıcında ilk akşam namazını kılacak olan müslümanlar ise ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan il il namaz saatlerini haberimizden takip edebilir, namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. İşte 25 Şubat namaz vakitleri…

İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL AKŞAM NAMAZI

ANKARA AKŞAM NAMAZI

İZMİR AKŞAM NAMAZI

Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan), Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre,

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki ‘şafak' veya ‘ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu'cemü'l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu's-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 233) buyurmuştur.

NAMAZDA SADECE FATİHA OKUMAKLA, FARZ OLAN KIRAAT YERİNE GELİR Mİ?

Namazda bir miktar Kur'an okumak farzdır. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, üç kısa ayet veya bu miktarda uzun bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Ancak Fatiha'dan sonra üç kısa ayet veya bu uzunlukta bir sure okumak da vaciptir. Dolayısıyla farz namazların ilk iki rekatında, sünnet namazların tüm rekatlarında Fatiha'dan sonra sure okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Bu şekilde kılınan bir namazın iade edilmesi vaciptir. Bunu kasten terk eden kişi ise günah işlemiş olur. Unutarak terk edeninse namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, I, 300, 360, 462).

Şafiilere göre ise kıraat farzının yerine gelmiş olabilmesi için asgari olarak Fatiha'nın okunması gerekir. Buna ilaveten bir sure veya birkaç ayet daha okumak ise sünnettir (Şirbini, Muğni'l-muhtac, Beyrut, 1418/1997, I, 240-241).

3 AYLARIN ANLAMI NE?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Bu aylar dini olarak arınma aylarıdır. İslam'da 3 aylar bin aydan daha hayırlı olarak görülür. 3 aylar orucu da birçok kişi için önem taşıyor.

