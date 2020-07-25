25 Temmuz Sayısal Loto çekilişi açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto çekilişinden haftanın sonuçları ilan edildi. Ankara’da bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Merkezi’nde noter huzurunda çekilen şanslı numaralar belli oldu. İşte MPİ 25 Temmuz Sayısal Loto çekilişi…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1339. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Mili Piyango, Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarını kazanacak şanslı numaralar şunlar;

8 – 16 – 22 – 24 – 30 – 45

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO SORGULAMA

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango