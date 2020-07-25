25 Temmuz Sayısal Loto çekilişi açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto çekilişinden haftanın sonuçları ilan edildi. Ankara’da bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Merkezi’nde noter huzurunda çekilen şanslı numaralar belli oldu. İşte MPİ 25 Temmuz Sayısal Loto çekilişi…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sayısal Loto’nun 1339. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Mili Piyango, Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarını kazanacak şanslı numaralar şunlar;
8 – 16 – 22 – 24 – 30 – 45
25 TEMMUZ SAYISAL LOTO SORGULAMA
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango