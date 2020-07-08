25 vatandaşın öldüğü tren faciasının yıl dönümü…

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer kazanın aşırı yağışa bağlı olarak menfezin kayması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Ancak Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Çorlu’daki faciaya ilişkin hazırladığı rapor ihmalleri ortaya koydu.

Kazanın ardından dört TCDD çalışanı ”taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı ise iki yıldır sürüyor.

Bugün de kayıp yakınları sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

”BUGÜN EFKARLIYIM”

Faciada yaşamını yitirenlerden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, Twitter hesabından ”Bugün efkarlıyım açmasın güller”notuyla oğlunun hem trendeki fotoğrafını hem de mezarının görüntüsünü paylaştı.

Mısra Öz Sel hakkında attığı tweetler gerekçe gösterilerek cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten iki ayrı soruşturma açılmıştı.