2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya kent merkezindeki Selekler Çarşısı’nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine önceki gün saat 20.00 sıralarında gelen M.I., sazını satmak istediğini söyledi. Çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.’nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ’ın oğlu M.K.D.’yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.’nın kucağından oğlunu aldı.

“NE OLDU SEVDİK”

Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına ‘Ne oldu sevdik, şaka yaptık’ diyen M.I., daha sonra uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.’dan şikayetçi oldu. M.I.’nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GECE YAKALANDI

M.I. polis ekiplerince dün saat 22.00 sıralarında yakalandı. Gözaltına alınan M.I. verdiği ilk ifadede, “Çocuk çok sevimliydi, ben bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım” dedi. Şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ maddesinden tutuklandı. (DHA-İHA)