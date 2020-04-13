26 Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için ilk sinyal!

26. Dönem POMEM sınav sonuçları için uzun soluklu bekleyiş devam ediyor. Yaklaşık 5 aydır mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuç tarihi ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığını da yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında 26. Dönem POMEM sınavına ilişkin merak edilen soruları yanıtlamıştı. Peki 26. Dönem POMEM sonuç tarihi belli oldu mu? İşte Bakan Soylu’nun açıklamaları…

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak.

26. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz haftalarda POMEM sonuçlarıyla ilgili olarak katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, “15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir” ifadelerini kullandı. “POMEM yaş sınırı artacak mı?” sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “30 yaş sınırının 32’ye çıkması mümkün değil” açıklamasını yaptı.

“BOY SINIRINI DA DÜŞÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Soylu, “Boy sınırı 1.67’nin altına indirilecek mi?” sorusuna ise, “Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda” yanıtını verdi.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.