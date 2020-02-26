26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu çekilişinin bu hafta 976. çekilişi yapılacak. Büyük ikramiye hayaliyle Şans Topu oyununu oynayanlar biletlerini hazırlayarak sonuçları beklemeye başladı. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 kişiye çıkmış ve 1 milyon 922 bin liranın sahibi olmuştu. MPİ tarafından düzenlenen 26 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 976. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Şans Topu sonuçları çekilişin ardından kısa süre sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.