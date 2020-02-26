26 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto’nun 1300 sayılı çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alanlar şanslı 6 rakamın kendilerine çıkmasını umut ediyor. Son yapılan çekilişte 3 milyon 308 bin liralık büyük ikramiye bir kişiye çıkmıştı. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklşaık bir 1 milyon lira olması bekleniyor. İşte 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1300. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre belirlenen şanslı rakamlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto