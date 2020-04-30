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26 yaşındaki polis, coronadan hayatını kaybetti

İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

18:09 -
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26 yaşındaki polis, coronadan hayatını kaybetti

Polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede  dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ertoy’a yapılan Covid-19 testinde, vefat nedeninin bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildi.

2015 YILINDA MESLEĞE BAŞLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, 13 Temmuz 1994 doğumlu, Afyonkarahisarlı ve evli olan polis memuru Mehmet Ertoy’un  20 Temmuz 2015’te mesleğe başladığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalıada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü´nde görev yaptığı kaydedildi.

BEYKOZ’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ertoy’un cenazesinin dün Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi´nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı´na defnedildiği belirtildi. DHA

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