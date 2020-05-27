27 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklanıyor…MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu’nda haftanın sonuçları belli oluyor. Milli Piyango’nun en fazla oynanan şans oyınlarından olan Şans Topu’nda geçtiğimiz hafta 1 kişi 735 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşam da Şans Topu’nda büyük ödülün yine bu seviyelerde olması bekleniyor. İşte 27 Mayıs Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 989. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te gerçekleşecek. Şans Topu sonuçları saat 21.30 sıralarında belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.