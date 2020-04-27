27 Nisan BEDAŞ güncel planlı kesinti programı… Elektrik kesintisi listesi

İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ'ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

27 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447737)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk 16:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447848)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448174)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTINTEPE, GÜLNİHAL, ÇAĞDAŞ, İNTEPE sk , DAĞ sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448990)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, GÖKNAR, GÜLNİHAL, ÇAKMAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449979)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446054)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 867., 867/1., 868., 869., 870., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448142)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk / SURURİ mah HOCAHANI, RÜSTEMPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 14:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443843)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448153)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449033)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.ERENLER, 1227., BÜLENT, DEMİR, EBRU, ENFES, ERSİN, FİLİZ, HOŞGÖRÜ, OSMAN GAZİ, ÇELEBİ, ÜÇCEVİZLER sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449042)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk 05:00-06:45 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449041)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk 06:45-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449045)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448152)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah HİLAL sk. ÇİMEN sk. 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448159)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ VELİEFENDİ mah ., 74/1., 74/1. 74/5., 74/A, 74/D, 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446876)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449926)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 209., 30/1., 30/7., ADNAN KAHVECİ sk / YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449928)