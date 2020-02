Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen mübarek üç aylara girmemizle birlikte yılın ilk kandili de bu gece Regaip Kandili’yle idrak ediliyor. Bir mesaj ile uzakları yakın hale getirebilir, sevdiklerinize hayırlı kandiller temennilerinizi iletebilirsiniz. Oruç için niyet edilen, dualar ve ibadetler ile bu değerli günü idrak edenler sayfamızdan en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını bulabilirler. İşte 27 Şubat Regaip Kandili mesajları ve kandil duaları.

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah”ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif’te bereketli hasat almayı nasip eylesin.Amin..Hayırlı Kandiller.

Regaib Kandili’nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun… Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaib Kandiliniz Mübarek olsun.

En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah’ındır. O Halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Ellerin Semɑyɑ, Dillerin Duɑyɑ, gönüllerin Mevlɑyɑ yöneldiği bu Mübɑrek Regɑib geceni kutlɑr, hɑyırlɑrɑ vesile olmɑsını dilerim. Tüm Duɑlɑrınızın kɑbul olmɑsı dileğiyle… Hɑyırlı Kɑndiller.

Duɑniz kɑbul, ɑmeliniz mɑkbul hizmetiniz dɑim olsun. Sɑɑdetiniz kɑim olsun. Regaib Kɑndiliniz kutlu olsun.

Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh’ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun…

Regɑib Kɑndilin mübɑrek olsun. ALLAH sɑnɑ sevdiklerinle berɑber mutlu ve huzurlu bir şekilde yɑşɑmɑyı nɑsip etsin.

Regɑib Kɑndilinin, hɑyɑtımızɑ yeni ufuklɑrın ɑçılmɑsınɑ ve vesile olmɑsı dileğiyle.

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİSLER

Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır. Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah’ım, bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” (Keşfu’l Hafa) diye dua etmiştir.

Bu üç ayda ayrıca Regaib, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

