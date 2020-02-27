27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da ikinci devir!

Süper Loto’nun 645. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Büyük ikramiye hayali kuranlar Süper Loto biletlerini alarak sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekilişinde 6 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve büyük ikramiye tutarı olan 4 milyon 478 bin lira bir sonraki haftaya devretmişti. İkinci devri gerçekleşen Süper Loto’da bu akşam şanslı rakamları doğru bilen çıkacak mı diye merak edilirken, büyük ikramiye tutarının da yaklaşık 6 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. İşte 27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfamız…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) noter huzurunda düzenleyeceği Süper Loto’nun bu akşamki çekilişi saat 21.15’te başlayacak. Süper Loto’da sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda olacak.

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE ARTIYOR

Her hafta perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde ikinci devir geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Süper Loto’da 4 milyon 478 bin lira bu akşam yapılacak çekilişe devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişle birlikte büyük ikramiye tutarının 6 milyon lira seviyelerinde olması bekleniyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto