27 ‘torbacı’ tutuklandı

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipler Sarıyer'de “Torbacı” olarak tabir edilen bazı şüphelileri belirleyerek takibe aldı.

Yapılan araştırmalarda, sokaklarda uyuşturucu satan 33 şüpheli tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrasında 1 Aralık'ta saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

7 İLÇEDE OPERASYON

Sarıyer, Kâğıthane, Beykoz, Başakşehir, Şişli, Eyüpsultan ve Çekmeköy‘de düzenlenen baskınlarda, 394 gram eroin ile farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu, 3 tabanca, 45 mermi, 3 hassas terazi ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken 6 şüpheli serbest kaldı.