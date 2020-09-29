28 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

60 rakamın arasından çekilen şanslı 6 numarayı bulanın büyük ikramiye kazanacağı çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye yine devretti. 5 bilen iki kişi ise 166 bin 469 liranın sahibi oldu.

28 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Eylül tarihli 25. çekiliş sonuçları şu şekilde; 16-20-23-45-54-58 joker 47





SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.