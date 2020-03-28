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28 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor…

Her cumartesi olduğu gibi 28 Mart'ta da Sayısal Loto sonuçları sat 21.15'te yapılacak çekilişle belli olacak. Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda belirlenecek.

20:41 -
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28 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor…

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belirlenecek. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye dağılımı da 21.30 gibi belli olacak.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ ÖZELLİĞİ SON BULDU

MPİ’den yapılan açıklamada; “17 Mart 2020 tarihinden itibaren On Numara, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Şans Topu, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren Süper Loto ve 22 Mart 2020 tarihinden itibaren de Sayısal Loto oyunundaki çoklu çekiliş oynama özelliği kaldırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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