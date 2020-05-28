28 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ikinci devir!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde sonuçlar açıklandı. Biletlerini alarak çekiliş sonuçlarını bekleyenler haftanın sonuçlarını haberimizden takip edebilirler. İşte 28 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO’DA 2. DEVİR

Süper Loto’nun bu akşamki 658. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Şanslı rakamlar 3-16-26-34-38-43 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmaması üzerine 3 milyon 813 bin TL bir sonraki çekilişe devretti.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.