28 yıllık doktor, Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı!

Eskişehir'de 28 yıldır çeşitli hastanelerde doktorluk, başhekim yardımcılığı ile bir dönem Eskişehirspor Kulübü’nün doktorluğunu yapan Jalen Yılmaz, kendisinde Corona virüsü (Kovid-19) olabileceği şüphesiyle hastaneye müracaat etti. Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.

“GELECEK SONUCA GÖRE TANI KONACAK”

Eskişehir'de 28 yıldır çeşitli hastanelerde doktorluk, başhekim yardımcılığı ile bir dönem Eskişehirspor Kulübünün doktorluğunu yapan Jalen Yılmaz da kendisine virüs bulaşmış olabileceğini düşünerek hastaneye müracaat etti.

Halsizlik, kuru öksürük belirtileri bulunan Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde muayene oldu. Doktor Jalen Yılmaz, hastanede Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.

Gerekli tahlilleri yapılan Doktor Jalen Yılmaz'dan numune alınarak Ankara'ya gönderildiği ve gelecek sonuca göre tanı konulacağı öğrenildi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Yılmaz, karantina altındaki hastane odasından cep telefonu ile yaptığı paylaşımlarla da vatandaşları Corona virüsüne karşı uyarmaya çalışıyor.

Virüse karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

* Corona virüsünün tehlikesini tüm dünya anladı. Ancak erken tedavi yine de çok önemli.

* En önemlisi de virüsü başkalarına bulaştırmamak.

* Ben kendimde virüs belirtileri olduğunu düşünerek hastaneye müracaat ettim.

* Kendisini iyi hissetmeyen vatandaşlar da benim yaptığımı yapsınlar.

* Bu sayede virüsü taşıyorlarsa başkalarına bulaştırmamış olurlar.

* Yurt dışından gelenler de 14 gün kuralına uysunlar, yaşlılar mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaya çalışsınlar.