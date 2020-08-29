29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları… Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar belli oldu!

Sayısal Loto’da ikramiye katlanmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'nun onlarca milyon liralık büyük ikramiyesi henüz sahibini bulmadı. Çılgın Sayısal Loto'nun dev ikramiyesini kazanabilmek için bilet alanlar sonuçları merak içerisinde araştırıyor. İşte günün Sayısal Loto sonuçları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 AĞUSTOS

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 1-19-89-85-18-87 Joker 13

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.