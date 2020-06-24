29 Mayıs’tan sonra vaka görülmeyen kentte son günlerde pozitif vaka sayısı arttı!

Kentte son 6 günde corona virüsü testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi.

Pozitif vakalardan 1’inin Bucak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi’nde 4, Bucak Devlet Hastanesi’nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Burdur’da en son 29 Mayıs’ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, o günden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti. DHA