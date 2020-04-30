29 Nisan Şans Topu sonuçları belli oldu! 29 Nisan Şans Topu canlı sonuçları…

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta yapılan Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. 29 Nisan Şans topu sonuçları internette en çok aratılan konularında başında geliyor. 5 artı 1 bilenlerin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu oyununa kazanan numaralara merak ediliyor. İşte 29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Şans Topu'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 506 bin lira olarak belirlendi.

8-12-22-32-33+10

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.