29 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı…

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Sayısal Loto oyununun bu akşamki çekilişi saat 21.45’te yapılacak. Çekiliş için biletlerini hazırlayanlar sonuçları merakla beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta 1 kişi 5 milyon 244 bin liralık büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu akşam ise Sayısal Loto büyük ikramiye tutarının yaklaşık 1,5 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Sayısal Loto’nun 1318. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto çekilişi saat 22.00 sıralarında belli olacak. Sonuçlar açıklandığında sayfamızdan sorgulama yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir…