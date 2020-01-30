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29 Ocak Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye megakente!

Milli piyango İdaresi'nin düzenlediği sayısal oyunlardan biri olan Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında belli olan Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul'a isabet etti. İşte 29 Ocak Şans Topu sonuçları ve ikramiye dağılımı...

08:10 -
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29 Ocak Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye megakente!

Diğer oyunlardan farkı ‘+' rakamı olan Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Haberimizden kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenebilirsiniz.

29 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şans Topu sonuçları: 6-12-17-19-30 ve +8

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