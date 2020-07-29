29 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 998. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 3 bilete isabet eden Şans Topu, bu haftaki çekiliş sonucuna göre 1 bilete isabet etti. Şans Topu’nda bu akşam büyük ödül miktarı ise 754 bin TL olarak açıklandı. İşte Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU

Şans Topu’nun 998. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Yapılan çekilişin ardından şanslı rakamlar 11-13-14-32-34+8 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.