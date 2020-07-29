29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da haftanın sonuçları…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 1344. hafta sonuçları belli oldu. Bu hafta yapılan çekilişin ardından şanslı rakamlar 3-5-25-41-45-49 olarak açıklandı. Ancak 6 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto’da büyük ikramiye ise 1 milyon 188 bin TL olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO’DA İLK DEVİR

Sayısal Loto’nun 1344. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar; 3-5-25-41-45-49 olarak belirlendi. Bu hafta 6 bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşmiş oldu.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango