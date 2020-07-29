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29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da haftanın sonuçları…

Sayısal Loto'da sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alanlar çekiliş sonuçlarını merakla bekliyordu. MPİ tarafından bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 188 bin TL olarak belirlendi. Sayısal Loto'da 6 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine bu ikramiye bir sonraki haftaya devretti. İşte 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

22:11 -
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29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da haftanın sonuçları…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 1344. hafta sonuçları belli oldu. Bu hafta yapılan çekilişin ardından şanslı rakamlar 3-5-25-41-45-49 olarak açıklandı. Ancak 6 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto’da büyük ikramiye ise 1 milyon 188 bin TL olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO’DA İLK DEVİR

Sayısal Loto’nun 1344. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar; 3-5-25-41-45-49 olarak belirlendi. Bu hafta 6 bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşmiş oldu.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
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