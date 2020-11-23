29 yıldır peşini bırakmadığı evli kadını kaçırıp tecavüz etti

İstanbul Kağıthane’de ikamet eden H.M. 18 yaşından bu yana kendisini takıntı haline getiren ve bir türlü peşini bırakmayan F.V. tarafından yol ortasında bayıltılarak kaçırıldığını iddia etti.

F.V. tarafından götürüldüğü evde tecavüze uğradığını öne süren H.M., F.V.’nin ilişki sırasında çektiği görüntüleri eşine yollaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

“1992 YILINDA ABİM VE MAHALLELİ DÖVDÜ”

Şüpheli hakkında “18 yaşından beri benim peşimde. Beni ailemden istedi. Ben istemedim ve şu anki eşimle evlendim” diyen H.M.’nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

* Kendisiyle hiçbir ilişkim olmadı. Hatta gönül ilişkim bile olmadı. Bu şahıs ilk önce beni henüz bekarken, 1992 yılında telefonla rahatsız ediyordu. O zaman abim ve mahalleli bu kişiyi dövdüğü için ve F.V. pişman olduğu için şikayet etmedim.

* 1998 yılında mahallemde yürürken peşimden gelerek elimden telefonumu aldı. Polise şikayet etmedim. Sadece eşime söyledim.

“UYANDIĞIMDA ÇIPLAKTIM”

* 23.06.2019 günü temizlik işi yaptığım işyerimden çıktım. Eve doğru gidiyordum. Birden karşıma çıktı. Benim ağzımı kapatarak bayılttı, uyandığımda çıplaktım.

* Yanımda da F.V vardı. Eve gitmek istedim ancak tehditle ilişkiye girdim. F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşime göndermekle tehdit etti. Eve gittiğimde korkudan eşime başımdan geçenleri anlatamadım.

“GÖRÜNTÜLERİ EŞİME YOLLAMIŞ”

* Ancak F.V. tarafından tehdit edildiğimi söyledim. Bir süre sonra geçirdiğim bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındım. Tedavim sonrası telefonuma baktığımda F.V.’nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de elindeki videoları eşime gönderdiğini öğrendim.

Eşinin durumu öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift, tacizci hakkında şikayetçi oldu.”H.M, F.V., ile ilgili verdiği emniyetteki ifadesinde de şunları söylediği öğrenildi:

“YETERKİ BENİMLE OL SONRA EŞİN BENİ ÖLDÜRSÜN”

F.V. uzun yıllardır beni takıntı haline getirmiş. Sürekli peşimde dolaşan biridir. Daha ben evlenmeden önce benimle görüşmeye çalışmaktadır. Şahsı sürekli reddetmeme rağmen şahıs birkaç yıl arayla karşıma çıkmaktadır.

İşten eve gidip geldiğim vakitlerde peşimde dolaşmaktadır. Aile zarar vermekle tehdit edip, sosyal medya hesaplarımda bulunan fotoğraflarımı da eşime göndermekle tehdit etmeye başlamıştır.

Bu tehditlerin ardından benimle buluşmak istedi. Ben de kabul edip gittiğimde telefonunu elinden alıp fotoğrafları silmek istedim. Gittiğimde rızam olmadan fotoğraflarımı çekmeye devam etti.

Bu süreçte eşimdem korktuğum için de söylemedim. Hatta şikayetçi bile olamadım. Bu tehditlerine devam edip ‘Eşin durumu öğrenince seni öldürür’ diyordu. Bana beni eşimden ayırıp kendisiyle olmamı istiyordu. ‘Yeter ki eşinden ayrıl benle ol sonra eşin beni öldürsün’ diyordu.

Geçen ay ifadesi alınan F.V.’nin ise suçlamaları reddettİği, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)