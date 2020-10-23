293 gündür kardeşi Gülistan Doku’yu arayan abla Doku ifadeye çağrıldı

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den beri kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku hakkında şüpheli Zaynal Abakarov'un babası olan polis memuru Engin Yücel tarafından mala zarar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

“İÇİNİZ ACIMAZ MI?”

9 ay önce yapılan suç duyurusu sonrasında Aygül Doku, ifadesi alınmak üzere Tunceli Emnieyt Müdürlüğüne çağrıldı. Yapılan şikayetle ilgili Sözcü’ye konuşan abla Doku, ”Bu kadar yaşanan olay sonrasında ve tüm şüphelerin o aileyi göstermesine rağmen gözünüzün içine baka baka hiçbir şey yapmadan evlerini taşısalar öfkelenmez misiniz, içiniz acımaz mı? Bu evde olayla ilgili kriminal inceleme yapılmadı, kardeşimle ilgili belki bu evde bir delil var bunları bile bile siz müdahale etmez miydiniz?” dedi.

“EVİN TAŞINMASINI ENGELLEMEK İSTEDİM”

Kardeşi Gülistan Doku'nun kaybolması sonrasında şüpheli Zaynal Abrakov'un ailesinin evinden taşındığını ve engellemek amacıyla o gün evin önüne gittiğini belirten abla Aygül Doku,”Bugün Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar mala zarar vermeden dolayı beni ifadeye çağırdılar. 9 ay önce şüpheli Zaynal Abrakov'un polis memuru Engin Yücel kız kardeşimin ortadan kaybolması sonrasında apar topar evini taşıdığını öğrenmiştim. O anki korkuyla eğer Gülistan'ı bunlar öldürmüşlerse o evde bir delil var diye bu ev taşınmasın diye bende müdahale etmiştim. Daha sonra evin önüne polisler gelmişti ve bize ‘karışmayın' dediklerinde biz de durduk.

“ZARAR VERMEDİK”

Ne evlerine zarar verdik ne de bir şey yaptık. Ben sadece ‘Bu ev taşınmasın, bizim kızımızı bu evdekiler öldürmüş olabilir bu evde bir delil olabilir' diye müdahale ettik. Kaygımız vardı sonuçta, duygusal olarak yaklaştık. Şimdi Doku ailesinin tek suçu gerçekten Gülistan'ı aramak mı? Yani 21 yaşındaki gencecik bir kadın yok oldu. Bu kadının akıbetini öğrenmek midir suçumuz? Biz aile olarak adalet ve hukuka çok inanan insanlardık. Bizim adalete ve hukuka olan inancımız yok olduğu gün biz ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Biz Engin Yücel ve ailesinin yargılanmasını istiyoruz. Mesele o evde 18 yaşında bir kız var onun ifadesi dahi alınmamış. Bu süreçte İŞKUR müdürü bana baskı yapıyordu, şahitlerim var. Kimse haklarında bir şey yapmıyor. Zaynal bugün Gülistan'ın nerde olduğunu adı gibi biliyor ama Zaynal'a bir şey yapılmıyor. Ben gerçekten artık anlam veremiyorum bizim suçumuz Gülistan'ı aramak mı? Ben ifademi vermeye gittikten sonra cezaevine girsem dahi ailem Gülistan'ı sormayacak mı?” diye konuştu.

“BU EVDE HİÇBİR İNCELEME YAPILMADI”

Şüpheli Zaynal Abrakov'un evinde olayla ilgili hiçbir inceleme yapılmadığını kaydeden Doku, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Gülistan bulunacaksa beni içeriye alsınlar, 40 yıl bile yatarım yeter ki kız kardeşim bulunsun. Eğer benim suçum kız kardeşimin akıbetini merak etmekse beni idam ettirsinler. Asıl çözüm Zaynal ve ailesinin yargılanması sorgulanmasıdır. Şimdi siz olsaydınız belki tepkileriniz daha farklı olurdu. Bir savcı veya hakim olsaydı düşünün 21 yaşında bir kardeşiniz ortada yok. Önceki gece kardeşimi darp edip zorla aracına bindirmeye çalışan ve sonrasında tekrardan kardeşimle görüşmesi sonrasında kardeşim o günden sonra ortadan kayboluyor.

Bu kadar yaşanan olay sonrasında ve tüm şüphelerin o aileyi göstermesine rağmen gözünüzün içine baka baka hiçbir şey yapmadan evlerine taşısalar öfkelenmez misiniz, içiniz acımaz mı? Bu evde olayla ilgili kriminal inceleme yapılmadı, kardeşimle ilgili belki bu evde bir delil var bunları bile bile siz müdahale etmez miydiniz? Kaldı ki olay yerine polis geldiğinde biz şüpheli ailenin evininden önünden ayrıldık. Ben artık haklıların ve mağdurların daha da mağdur edilmesini istemiyorum. Doku ailesine yazıktır, Doku ailesi bunca şeyi hakketmiyor. Biz artık bu olayda şüpheli olan kişilerin ifadeye çağrılmasını ve suçlu olan kişilerin yargılanmasını istiyoruz. Eğer suçumuz kızımızı aramaksa biz her gün ifade vermeye gideriz.”